Chris Klomp, journalist en rechtbankverslaggever bij het AD, heeft vrijdagochtend aangifte gedaan bij de politie nadat er een steen door het keukenraam van zijn huis is gegooid. Aan zijn deur hing tevens een briefje waarin hij wordt opgeroepen zijn socialemedia-account te verwijderen.

"Ze zeggen dat ze het hoog opnemen", vertelt Klomp vrijdag aan NU.nl.

De journalist, die online regelmatig discussies met andere twitteraars heeft, weet niet van wie de dreiging afkomstig is. "Als je mij een beetje volgt op Twitter, weet je dat er nogal wat mensen boos op me kunnen zijn. Ik word wel vaker bedreigd, maar meestal blijft het bij online bedreigingen. In dit geval hebben ze bewust naar m'n adres gezocht, dat gaat dus wel iets verder."

Bang is Klomp niet. "Het is op zich wel intimiderend, zeker omdat ik niet de enige ben die in dat huis woont. Maar als ze me echt iets hadden willen aandoen, hadden ze het wel anders aangepakt."

Ook is Klomp niet van plan om zijn accounts verwijderen. "Op Twitter schrijf ik soms over journalistieke zaken, maar soms ook niet, en ik weet in dit geval niet waar de bedreiging vandaan komt. Maar journalisten zwijgen niet, dit gaat mij niet tegenhouden."