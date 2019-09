YouTuber Kalvijn merkte tijdens zijn deelname aan Expeditie Robinson dat er een stuk minder actie is dan uiteindelijk op televisie te zien is. "Een groot deel van de tijd doe je helemaal niets", vertelt hij in een interview met Dagblad van het Noorden.

"Ik verveelde me de pestpleuris", vertelt Kelvin Boerma, zoals de vlogger echt heet. "Op televisie is er actie en ben je bezig met uitdagingen; het mentale spel is trouwens het allerzwaarst. Maar een groot deel van de tijd doe je helemaal niets. Dat moet je over je heen laten komen. Ik hield mezelf maar voor dat ik terug in Nederland weer genoeg te doen zou hebben."

Boerma vertelt dat hij sterk moest wennen aan het Nederlandse leven toen hij eenmaal weer terug was. "Het was zo bizar om weer allerlei prikkels te moeten verwerken na het verblijf op een eiland. Alle deelnemers hadden wel een week of twee nodig om bij te komen. Ik ben blij dat ik niets gepland had nadat ik thuis was gekomen."

Het twintigste seizoen van Expeditie Robinson startte op 1 september. Naast Boerma doen onder anderen Thomas Berge, Tim Coronel en Akwasi mee aan het avontuurlijke spelprogramma.