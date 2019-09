Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Mr. Frank Visser doet uitspraak

21.30 - 22.35 uur op SBS6

In het Brabantse Mierlo heeft een vrouw ruzie met haar nieuwe buren. Ze zouden zonder overleg een haag uit de grond hebben getrokken en haar perkje hebben ingepikt. De nieuwe buren zijn zich echter nergens van bewust. Inmiddels zijn er zelfs beveiligingscamera’s opgehangen.

Reportageserie: Achter de Dijken: Vrijheid

20.25 - 21.15 uur op NPO2

11 september 1944: een boerenhoeve in het Limburgse Eijsden is het eerste huis waar de geallieerden voet op Nederlandse bodem zetten. Voor Leo Blokhuis is deze boerderij precies 75 jaar later het vertrekpunt van het tweede seizoen van Achter de Dijken. Hij reist naar Schiermonnikoog.

Consumentenprogramma: Keuringsdienst van Waarde

20.25 - 20.55 uur op NPO3

Het klimaat warmt op en de weidevogels verdwijnen van het land. Maar niet als het aan Friesland Campina ligt, want op hun melk staat een nieuw keurmerk: On the Way to Planetproof.

Comedy: Pitch Perfect 3

20.30 - 22.15 uur op Net5

Met Anna Kendrick, Rebel Wilson en Ruby Rose. De meiden zijn afgestudeerd aan de universiteit en zoeken hun weg in de echte wereld waar meer nodig is dan een mooie stem om overeind te blijven.

Comedy: Gremlins

20.30 - 22.40 uur op SBS9

Met een aantal instructies krijgt Billy een huisdier. Hij mag niet nat worden, niet blootgesteld worden aan fel licht en niks eten na middernacht. Billy krijgt meer dan dat hij verwachtte.

