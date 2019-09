Ruud de Wild is bezig met het ontwikkelen van een televisieprogramma dat gebaseerd is op zijn podcast 30 Minuten Rauw. In deze reeks spreekt hij een half uur met een bekende Nederlander.

In Koffietijd vertelt de vijftigjarige De Wild dat het programma zich nog in de testfase bevindt. Ook een woordvoerder van KRO-NCRV, samen met NPO Radio 2 de uitgever van de podcast, laat aan NU.nl weten dat er een pilot van het programma wordt gemaakt en dat het nog niet zeker is of het ook daadwerkelijk op televisie komt.

30 Minuten Rauw wordt sinds april 2018 gemaakt en bevindt zich momenteel in het tweede seizoen. De Wild sprak voor zijn podcast al met onder anderen Albert Verlinde, Wendy van Dijk en Angela de Jong.

Eerder dit jaar won de presentator en radio-dj de Dutch Podcast Award in de categorie Kunst, Cultuur & Muziek.