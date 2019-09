Ruud Benard, één van de eerste bewoners van het Big Brother-huis in 1999, had destijds niet in de gaten dat hij dagelijks op televisie was. Dat vertelde hij maandag in Beau.

Benard stapte twintig jaar terug zonder verwachtingen het Big Brother-huis in. Hij kon zich niet voorstellen dat er ook maar iemand was die naar het programma ging kijken: "We deden de hele dag niks. Ik liep er steeds rond in mijn onderbroek en dacht dat er niemand naar keek. Ik wist ook niet dat we dagelijks op televisie waren, daar kwam ik pas later achter. Echt bizar."

Benard verwierf landelijke bekendheid door zijn innemende persoonlijkheid en voorliefde voor het 'knuffelen'. Daar wordt de Bredanaar nog altijd door achtervolgd: "Als ik nu nog door de stad loop hoor ik nog steeds van alle kanten 'Even knuffelen Ruudje!'. Daar kom ik nooit meer vanaf. Maar het was fantastisch. Ik koester die tijd."

Inmiddels werkt Benard als magazijnmedewerker. "Ik heb tien jaar lang nog heel veel optredens gedaan. Maar ik had behoefte aan vastigheid. Bij deze werkgever voel ik me thuis. Ik word in het magazijn met rust gelaten en ze waarderen mijn werk. Ik kreeg weer controle over mijn leven. Ik verdien nu veel minder maar ben veel gelukkiger."

Mede-bewoonster van het eerste uur, Sabine Wendel, is bezig met het schrijven van een boek over wat er met de Big Brother-bewoners gebeurde in de periode na Big Brother. "Dat is redelijk schokkend." Het boek komt naar verwachting aan het eind van het jaar uit.