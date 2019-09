Selma van Dijk (50) en Gallyon van Vessem (50) hebben vorige week van Talpa te horen gekregen dat zij moeten stoppen met de presentatie van Hart van Nederland, meldt het AD.

Van Vessem begon in 1995 met de presentatie van Hart van Nederland. Ze stopte in 1997, maar keerde in 2006 weer terug. Van Dijk begon in 2003 bij het programma.

Jacqueline Hekkers van Talpa kan het nieuws tegenover NU.nl niet bevestigen of ontkennen. Wel zegt ze dat het klopt dat er op korte termijn veranderingen zullen plaatsvinden bij Hart van Nederland.

"Daarbij wordt naar alles gekeken: vormgeving, het decor, de digitale omgevingen en ook naar presentatie. Hierover zijn eind vorige week met de presentatrices individuele gesprekken gevoerd en er volgen nog meer gesprekken", aldus Hekkers.

"Over de inhoud hiervan hebben we vertrouwelijkheid met elkaar afgesproken en aan die afspraken houden we ons."

Hart van Nederland wordt crossmediaal nieuwsmerk

Twee weken geleden werd bekend dat Hart van Nederland en Shownieuws op korte termijn worden uitgebouwd naar een crossmediaal nieuwsmerk. De eigen nieuwsdienst die eerder was aangekondigd door Talpa, bevindt zich nog in de onderzoeksfase.

"Hart van Nederland is zo'n sterk merk dat we dat verder willen uitbouwen", zei Hekkers. "Dat heeft de komende tijd de absolute prioriteit. En daarnaast onderzoeken we wat we nog meer met nieuws kunnen doen."