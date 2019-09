Beau van Erven Dorens zou het liefst de kijkcijfers van zijn nieuwe talkshow Beau negeren, maar kijkt toch elke dag even wat het programma heeft gedaan.

"Ik vind alles leuk, er is niets dat ik niet leuk vind. Elke dag voel ik me weer vrijer en gaat het beter", antwoordde de presentator in De Coen en Sander Show op de vraag wat hij het leukst en het minst leuk vindt aan de talkshow.

"Het enige wat ik niet leuk vind; elke ochtend moet je weer die klotige kijkcijfers gaan bekijken. Dat is een gevecht en daar moet je eigenlijk gewoon vanaf blijven", aldus Van Erven Dorens, die vorige week maandag begon aan zijn nieuwe klus. De eerste uitzending werd door 650.000 mensen bekeken.

"We gaan de komende drie maanden ons best doen en dan laten we die kijkcijfers links liggen. Toch ontkom je er niet aan dat je 's ochtends wakker wordt en denkt: oké, wat is het? De ene keer valt het mee en de andere keer valt het tegen."

Maandag was het volgens de presentator met 324.000 kijkers zo'n dag dat het tegenviel, onder meer vanwege de voetbalwedstrijd Estland - Nederland. Toch is Van Erven Dorens vooralsnog tevreden. "Het gaat iedere dag beter, en we winnen ook aan vertrouwen. Dus dat is een mooi gevecht."