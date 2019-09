Apple gaat zijn streamingdienst Apple TV+ vanaf 1 november aanbieden voor 5 dollar (ongeveer 4,50 euro) per maand. Dat maakt de techgigant bekend op een presentatie in San Francisco.

De nieuwe abonnementsdienst wordt in honderd landen aangeboden. Het is nog niet officieel bekend of Nederland ook meteen aan de beurt is. Een officiële europrijs voor Apple TV+ is nog niet bekend.

De dienst lijkt vooralsnog goedkoper dan Disney+, dat 7 dollar per maand en in Nederland 7 euro per maand kost. Klanten die een nieuwe iPhone, iPad, Mac of Apple TV kopen, krijgen daar gratis een jaarabonnement bij.

De techgigant toonde ook de eerste beelden van See, een televisieserie met Jason Momoa in de hoofdrol waarin mensen honderden jaren in de toekomst allemaal blind zijn. Ook onder anderen Steven Spielberg en Oprah Winfrey maken content voor Apple.

Volgens Apple zijn de trailers van nieuwe Apple TV+-series bij elkaar al meer dan honderd miljoen keer bekeken.