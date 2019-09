Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: Foute Vrienden op Vakantie

21.30 - 22.30 uur op RTL 5

Pim, Klaas, Albert-Jan en Pepijn zijn met hun grappen inmiddels beroemd in Nederland, waardoor er voor deze vrienden niks anders op zat dan dit uit te breiden. Op Curaçao bedenken de vier weer gênante taken voor elkaar om uit te voeren.

Realityprogramma: De Wereld Rond met 80-jarigen

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Acht bejaarden trekken er in dit derde seizoen weer op uit om een wens uit te laten komen. De tweede stop is Cambodja, waar deelnemer Aly heel graag met olifanten wil knuffelen.

Amusement: Ranking the Stars

20.30 - 21.30 uur op RTL 5

Nadat BNNVARA stopte met Ranking the Stars, wierp RTL zich direct op om het programma over te nemen. Paul de Leeuw, die al eerder overstapte naar RTL, is wederom de presentator.

Realityprogramma: Het mooiste meisje van de klas

22.10 - 23.00 uur op NPO1

Terwijl de jongens uit haar klas de hele dag naar haar zaten te staren, klom Shirley uit Lelystad veel liever in bomen. Het was dus geen verrassing dat Shirley niet ging studeren, maar voor een carrière bij de Koninklijke Landmacht koos. Voor haar droomman verhuisde ze naar de Zwitserse Alpen, om twintig jaar later in een vechtscheiding te belanden.

Film: Non-Stop

23.10 - 1.10 uur op Veronica

Overheidsagent Bill Marks ontvangt aan boord van een vliegtuig een aantal mysterieuze sms'jes. De persoon die ze stuurt, eist dat Marks ervoor zorgt dat de overheid 150 miljoen dollar op een geheime rekening stort.

