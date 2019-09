Marc Schreuder, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws, heeft dinsdag in gesprek met het AD (€) bezorgd gereageerd op een optreden van politiek verslaggever Frits Wester. De 57-jarige Wester deed zondagavond verslag van de strafzaak tegen Geert Wilders en leek daarbij onder invloed.

Het fragment waarin de verslaggever te zien was, is bewust niet online gekomen. De adjunct-hoofdredacteur is op zijn zachtst gezegd niet blij met de uitzending. "Ik maak mij zorgen, want dit was niet goed. En de vorige keer ook niet."

Schreuder verwijst naar een incident in 2018 toen Wester verslag deed na het overlijden van oud-premier Wim Kok. Ook daarbij leek het alsof Wester onder invloed was. Kijkers reageerden met verbazing. De verslaggever was enkele dagen niet op tv te zien, mogelijk als gevolg van het incident.

De adjunct-hoofdredacteur gaat niet in op speculaties over overmatig alcoholgebruik door de journalist onder werktijd, maar wil wel graag weten wat er aan de hand is met Wester.

Wester is sinds 1994 parlementair verslaggever bij RTL Nieuws.