Nadat Fidan Ekiz als redacteur bij Pauw & Witteman belangrijke gasten wist te strikken, werd ze naar eigen zeggen hoogmoedig en dacht ze ook George Clooney uit te kunnen nodigen, vertelt ze in een interview met de VARAgids. Ekiz werkte tussen 2008 en 2011 bij het praatprogramma.

"Ik dacht: als ik hem ontmoet, dan wil hij misschien wel wat. Nou het is er niet van gekomen. Inmiddels is hij bezet, haha", aldus Ekiz.

Wel lukte het haar om Joran van der Sloot bij Jeroen Pauw en Paul Witteman aan te laten schuiven. Het werd een beruchte aflevering waarin Van der Sloot misdaadverslaggever Peter R. de Vries de inhoud van een glas wijn in zijn gezicht gooide.

Voordat Ekiz bij Pauw & Witteman aan de slag ging, was ze vier jaar lang correspondent in Turkije. "In Nederland zocht ik rust, al waren er ook mensen die zeiden dat ik gek was. Hoe kon ik Turkije verruilen om in Nederland heel saai bij de VARA te gaan werken?"

'Een van de leukste plekken waar ik ooit heb gewerkt'

"Tijdens mijn eerste week als redacteur bij Pauw & Witteman dacht ik: what have I done? Vaste lunchtijden. Vaste collega's. Pensioenregeling. Maar al snel bleek het een van de leukste plekken waar ik ooit heb gewerkt. Ontzettend veel geleerd, vooral van Paul en Jeroen. "

Op maandag 16 september is een nieuwe documentaire van Ekiz te zien op NPO2. In Strijd om Istanbul volgt de 43-jarige journalist voor- en tegenstanders van de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan.

"De strijd in de stad gaat over moderniteit en traditie. In onze film volgen we een jaar lang mensen die voor en mensen die tegen Erdogan stemmen. Juist die polarisatie is interessant, want het is altijd goed om meerdere kanten te horen."