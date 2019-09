Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Anita Heilker.

Drie dagen Expeditie en dan naar huis moeten: niemand wil de eerste afvaller zijn. Na verloren te hebben van Kamp Noord zat er voor de leden van Kamp Zuid echter niets anders op dan naar de Eilandraad te gaan en daar iemand naar huis te stemmen.

Tot haar grote teleurstelling is dat zangeres Anita Heilker (58), die zelf nog een extra stem gebruikt om Jaap van Deurzen naar huis te sturen, maar uiteindelijk al haar medeleden op haar ziet stemmen.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Het voelt echt als een soort gat waar je in valt, tenminste: zo heb ik het ervaren. Ik heb helemaal niet geregistreerd hoe ik daar wegliep, of wat er daarna gebeurde, ineens zat ik bij Kaj (presentator Kaj Gorgels, red.). Het was pas dag drie en ik was net een beetje gewend geraakt. Om dan naar huis te moeten is zo'n enorme klap, zelfs als je het van tevoren al aan ziet komen."

"Het heeft voor mij echt een tijd geduurd voordat ik weer een beetje normaal functioneerde toen ik thuiskwam. Ik was heel moe en kwam maar niet uit die Expeditie-bubbel. Ik merkte dat ik eigenlijk niet goed meer kon nadenken. Je zit daar met een bepaalde mindset. Je wil zo ver mogelijk komen, je wil overleven. Daar bereid je je ook heel lang op voor. Om er dan zo abrupt uitgetrokken te worden, dat doet iets met een mens."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Allereerst: gewoon pech. Er hing een goede sfeer in het kamp, maar één moet de eerste zijn. En dan zie je toch vaak dat de oudsten als eerste gaan. Het ging tussen Jaap en mij en het leek mij niet meer dan logisch dan dat hij zou gaan, hij had last van een blessure en kon niet meedoen in de proef. Hij kon niks, wat mijn vertrek extra pijnlijk maakte."

"Maar hij heeft zich er goed uit weten te lullen. Dat merkte ik gelukkig in de loop van de dag al, dus ik was erop voorbereid toen we uiteindelijk bij de Eilandraad zaten. Die jongens zagen hem toch als een soort papa beer, dat heeft hem gered. Om het teamgevoel te houden ging iedereen uiteindelijk voor mij."

"Ik denk dat het belangrijk is dat er ook oudere deelnemers aan Expeditie meedoen, maar het is wel zo dat je dan een groter risico loopt eerder weggestemd te worden. Vorig jaar bewees boer Jan (destijds 53, red.) echter dat je ook als je al iets ouder bent heel ver kan komen en heel goed kan zijn. Weet je wat het is? De jeugd denkt dat ze ouderen niet nodig hebben, niets 'wijsheid komt met de jaren', maar gewoon: 'ik weet alles al'. Dat komt waarschijnlijk door alle sociale media, dat hadden wij vroeger niet. Ze denken ons niet meer nodig te hebben. En misschien is dat ook wel zo."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had tijdens de proef gewoon in dat harnas moeten gaan hangen. Dat is achteraf makkelijk te zeggen, maar het is wel de les die ik hieruit geleerd heb. Gewoon doen, gewoon ervoor gaan. Ik ben bijna twintig kilo lichter dan Yvette (Broch, red.), dat had voor het omhoogtrekken heel veel tijd gescheeld. Ik was te bang om mensen teleur te stellen, iedereen denk ik. Je moet je bedenken dat we daar staan met een gevoelstemperatuur van 50 graden celsius en een enorme stellage zien. Dan denk je niet meer helemaal helder. Maar toen ik het terugkeek dacht ik wel: naar jezelf luisteren is zo belangrijk."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Mijn deelname was zo kort dat ik niet het gevoel heb daar echt iets over te kunnen zeggen. En ik denk dat ik in het verkeerde kamp zat. Dat heb je van tevoren natuurlijk niet in de hand, maar eigenlijk had ik bij Kamp Noord moeten zitten. Ik begreep dat ze daar ook echt gelachen hebben, ik heb dat gevoel bijna niet gehad bij ons. Dat heb ik nodig om me op m'n gemak te voelen, als er geen humor is, trek ik me terug. Ik had het leuk gevonden om bij Mariana (Verkerk, red.) in het team te zitten. Die ken ik al sinds de basisschool. Nu had ik in mijn kamp Dionne (Slagter, red.) met wie ik het goed kon vinden."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Jaap, lijkt me. Het heeft me toch geraakt, dat ze allemaal tegelijk op mij gestemd hebben, dus het is misschien wat vals, maar ik hoop eigenlijk dat heel Kamp Zuid moet vertrekken. Dat ze één voor één afvallen, tot er niemand meer over is. Ze hebben allemaal op mij gestemd, dus ze verdienen het allemaal. Maar Jaap is de eerste, dat kan gewoon niet anders. Dit zeg ik natuurlijk allemaal met een knipoog hè."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Op basis van wat ik in die paar dagen gezien heb en wat ik nu gezien heb op televisie, lijkt me dat Hugo (Kennis, red.) een goede kans maakt. Ik kijk niet naar kracht, maar naar fanatisme, daar kom je denk ik het verst mee. Hij wilde alles zelf doen, kon het ook allemaal. In alles wat hij deed, was dat te merken. Grote fans van het programma komen volgens mij heel ver."