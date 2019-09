RTL gaat in gesprek met politiek commentator Frits Wester, omdat hij in de uitzending van zondagavond niet helemaal helder voor de camera is verschenen. Op sociale media werd de vraag gesteld of Wester voorafgaand aan de uitzending van RTL Nieuws alcohol had gedronken.

"Frits is in Italië voor een interview met Geert Wilders. De uitzending was inderdaad niet zoals wij gewend zijn. We gaan daarover met Frits in gesprek", liet een woordvoerder van de zender in een reactie aan Shownieuws weten.

Wester zegt zelf dat hij "heel erg moe" was tijdens de uitzending. "Het had inderdaad strakker gekund, dat geef ik meteen toe."

De politiek commentator moest na een vlucht met vertraging voor de camera verschijnen om te vertellen over de pleitnota van het Openbaar Ministerie (OM) tegen Wilders. Het is niet bekend wanneer het gesprek tussen RTL en Wester zal plaatsvinden.

Ook in oktober 2018 ontstond ophef over Wester, toen hij een televisieoptreden gaf na het overlijden van Wim Kok. Wester liet toen in een reactie weten dat hij de voorgaande dagen te weinig had geslapen.