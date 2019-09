Ik hou van Holland is bij SBS6 van start gegaan met meer dan een miljoen kijkers. De eerste aflevering van het spelprogramma werd net iets minder vaak bekeken dan Beste Zangers dat 1,19 miljoen kijkers trok, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Ik hou van Holland, nog steeds gepresenteerd door Linda de Mol, maar verhuisd van RTL naar SBS, werd zaterdagavond door 1,18 miljoen kijkers bekeken. Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur met ruim anderhalf miljoen kijkers.

Op RTL begon Dancing With The Stars na tien jaar afwezigheid net onder de grens van een miljoen. Het dansprogramma dat ruim twee uur duurde, trok 976.000 kijkers, wat goed is voor de vijfde plaats in de lijst van best bekeken programma's. Kassa op NPO1 eindigde als vierde met een miljoen kijkers. Dit Was Het Nieuws, dat vorige week begon met een miljoen kijkers, eindigde nu met 864.000 kijkers op de zesde plaats.