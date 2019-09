Afgelopen woensdag keerde het programma Het Spijt Me na acht jaar weer terug op RTL. Voor presentatrice Caroline Tensen stond vast dat er in het nieuwe seizoen geen aandacht meer zou worden besteed aan oppervlakkige ruzies.

"Het programma draait nog meer om het bij elkaar brengen van mensen. Daar ben ik heel blij mee. Ik had geen zin meer in alleen maar platte ruzies", vertelt Tensen in gesprek met Het Parool.

De presentatrice herinnert zich uit een van de laatste seizoenen een uit de hand gelopen twist tussen twee zussen waarbij het kind van de één frisdrank had gemorst op het tapijt van de ander.

"Kijk, dat trek ik dus niet meer. Ik ga niet de ene week voor de Postcodeloterij op reis naar het probleemgebied langs de grens van Eritrea om me dan terug in Nederland in zulke futiliteiten te verdiepen."

Opvallend is dat het beroemde bloemetje uit de vorige seizoenen dit keer afwezig is. "We hebben er veel over vergaderd: moeten die bloemen weer terug? Maar het leek ons gewoon iets te tuttig. We wilden vernieuwen, hè. Dat boeketje paste er gewoon niet meer bij. En ik moet zeggen: ik miste het ook niet bij het opnemen", aldus de presentatrice.

Tensen blij weer terug te zijn bij RTL

Tensen is blij dat ze, na jaren bij de AVROTROS te hebben gewerkt, weer terug is bij RTL. De presentatrice had bij de publieke omroep de laatste tijd steeds minder werk.

"Ik ga er zeker niet lelijk over praten, want ik heb het goed naar mijn zin gehad, maar ik had graag wat meer gewerkt in die laatste jaren. In die zin ben ik wel heel blij weer bij RTL terug te zijn. Daar bepalen ze alles zelf. Er is één directie, een leuke groep, hele verschillende presentatoren en zeven dagen om uit te zenden", aldus Tensen.