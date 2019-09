Linda de Mol, die zaterdagavond met Ik Hou van Holland haar SBS6-debuut maakt, vindt dat ze reëel moet zijn over de kijkcijfers. De presentatrice beseft dat RTL een grote concurrent voor SBS6 is.

"Er is voor Ik Hou van Holland hele pittige concurrentie met Dancing with the Stars en Beste Zangers. En zondag voor Miljoenenjacht ook", vertelt De Mol in gesprek met De Telegraaf (€).

SBS6 heeft ook concurrentie te duchten van het RTL-programma Expeditie Robinson, dat zondagavond recht tegenover het eveneens door De Mol gepresenteerde Miljoenenjacht geprogrammeerd staat.

"We hebben bij SBS niet de illusie RTL nu al te kunnen verslaan. Als we in de buurt van een miljoen weten te komen, is dat al een grote stap voorwaarts", vertelt de presentatrice. "Dat zou veel meer zijn dan wat de zender vorig jaar om dezelfde tijd scoorde, dus dat is een flinke winst, zo moeten we het maar bekijken. Ik ben met meer dan 900.000 kijkers al hartstikke blij."

Creatief directeur van Net5

De Mol presenteert niet alleen diverse SBS6-programma's, maar is ook aangesteld als creatief directeur van Net5, dat een vrouwenzender moet worden. Op dit moment is de presentatrice samen met voormalig LINDA.-hoofdredacteur Jildou van der Bijl en zendermanager Annelies Sitvast druk bezig de zender vorm te geven.

Volgens De Mol komt er daarbij veel op haar af, waaronder mensen die langs willen komen om formats te pitchen. "En dan zit je weer aan de koffie met iemand, want ik heb nog niet de manier gevonden om dat een beetje af te houden. Maar die mensen ken je ook allemaal en misschien hebben ze wel het goede idee voor precies datgene waar we nu mee bezig zijn: wat doen we dinsdag, hoe bouwen we de woensdag. Wat doen we in het weekend?", aldus de presentatrice.

Ondanks de druk die op haar ligt, voelt De Mol zich als een vis in het water als creatief directeur. "Het is een enorme klus, maar echt geweldig om te doen."