De publieke omroepen en de NPO hebben een eigen plan naar minister Slob gestuurd om minder reclames te hoeven schrappen. In een brief die in handen is van het AD, pleiten ze ervoor om alleen de kinderprogrammering reclamevrij te maken.

In juni presenteerde Slob zijn nieuwe plannen voor de NPO. Daarbij liet hij onder meer weten dat de publieke omroepen tot 20.00 volledig reclamevrij moeten gaan worden. De omroepen zelf zijn bang dat die ingreep zal leiden tot bezuinigingen, waardoor er zal moeten worden gesneden in de programmering.

Het College van Omroepen en de NPO lieten in maart al in een open brief blijken dat ze niets zien in reclamevrije omroepen. Een reclamevrij experiment rondom kinderprogrammering, online en on demand zagen ze toen alleen als mogelijkheid wanneer er volledige zekerheid is over de publieke financiering.

Slob zou momenteel nog niet in willen gaan op de brief van de omroepen. Woensdag debatteert met de Tweede Kamer over de toekomst van de publieke omroep.