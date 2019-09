Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zondagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Onze Boerderij

20.25 - 21.20 uur op NPO1

Hoe romantisch is het boerderijleven nu echt? Boerenkoppelaar Yvon Jaspers vraagt het, voor het tweede seizoen op rij, aan een paar agrariërs, onder wie voormalig Boer zoekt Vrouw-deelnemers boerin Agnes en boer Riks.

Muziekprogramma: Nick & Simon: The Dream

21.20 - 22.05 uur op NPO1

In de tweede aflevering van Nick & Simon: The Dream gaan de twee heren naar een persconferentie en moeten ze zich van hun beste kant laten zien. De bekende Maleisische zangeres Zee Avi spoort hen aan om een van haar nummers te coveren, maar Nick en Simon kunnen het niet te laat maken; de volgende dag hebben ze alweer een optreden.

Realityshow: Foute Vrienden op Vakantie

22.30 - 23.30 uur op RTL 5

In dit programma trekt een groep vrienden naar Curaçao, waar ze elkaar lachwekkende opdrachten laten uitvoeren. De mannen nemen even het werk over van fullbodymasseurs en duikleraren.

Geniet ook van deze realityshows.

MMA-wedstrijd: Bellator

20.30 - 22.30 uur op SPIKE

Tot nog toe heeft niemand wereldkampioen Ryan Bader kunnen verslaan. De Fransman Cheick Kongo, die nog maar twee keer is neergegaan, doet een poging om de titel te winnen.

Oorlogsfilm: The Patriot

20.00 - 23.15 uur op RTL 7

Benjamin Martin is van plan om na zijn ervaringen in de oorlog een vredig bestaan op te bouwen. Als de oorlog zijn thuis in South Carolina bereikt en zijn familie in gevaar brengt, draait Martin door. Om zijn gezin én zijn land te redden gaat hij het gevecht aan met het Engelse leger. The Patriot heeft een sterrencast met onder anderen Mel Gibson, Heath Ledger en Jason Isaacs.

Als je ook van Nederlandse oorlogsfilms houdt, kun je deze top acht bekijken op Netflix.