Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: Aapje Aram

21:05 – 22:00 uur op NPO2

Een antropoloog, een evolutiebioloog en een primatoloog reizen naar de berg Kenepai op Borneo. Hier werd een jonge orang-oetan dood aangetroffen in een vat in museum Naturalis. Samen zoeken ze antwoorden op de vele vragen over de doodsoorzaak.

Dramafilm: De Dirigent

22.40 – 00:50 uur op NPO2

Antonia Brico wordt de eerste succesvolle vrouwelijke dirigent ter wereld. Haar bewogen leven staat in het teken van het veroveren van een plaats die bezet wordt door mannen. De Dirigent speelt zich af in het begin van 1900.

Spelprogramma: Echt waar?!

21.30 – 22.30 uur op SBS6

Na zes seizoenen bij RTL 4 verhuist deze spelshow naar concurrent SBS6. Nieuwe teamcaptains Leo Alkemade en Soundos El Ahmadi vertellen ongelooflijke waarheden en geloofwaardige leugens aan het publiek. Wie zit er te liegen?

Consumentenprogramma: Kassa

19.05 – 20.00 uur op NPO1

Brecht van Hulten bijt zich in een nieuw seizoen van Kassa opnieuw vast in falende bedrijven en liegende politici, terwijl Renze Klamer in de Belbus gedupeerde consumenten bijstaat.

Film: The Day After Tomorrow

20:30 – 22:50 uur op Veronica

Deze film gaat over de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan. Jack Hall voorspelt de komst van de nieuwe ijstijd, maar hij had niet zien aankomen dat hij deze zelf zou meemaken. De aarde krijgt met grote problemen te maken: overstromingen, hagelbuien en extreme temperaturen. Hall gaat ondertussen op zoek naar zijn zoon Sam (Jake Gyllenhaal).