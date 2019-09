John de Mol, die twintig jaar geleden groot succes had met de realityshow Big Brother, vindt dat de ethische grenzen rondom zulke programma's zijn verschoven, vertelt hij vrijdag in een interview met Shownieuws.

"Als mensen in een programma van mij zitten, moeten ze daarna gewoon over straat kunnen lopen zonder dat ze met gebogen hoofd naar beneden moeten kijken", legt De Mol uit. "Ik vind dat er op televisie vandaag de dag realityprogramma’s zijn waarin grenzen echt overschreden worden, dat mensen echt beschadigd worden. Dat gaat mij te ver."

"Voor mij is het altijd heel simpel geweest", zegt De Mol. "De grenzen zijn gebaseerd op de mensen in het programma. Ik heb ooit All You Need Is Love gemaakt. En ik kan mij herinneren dat er op een gegeven ogenblik een jongetje in de studio bij Robert ten Brink zat en die had een crush op een meisje en dat jongetje was een beetje een… een nerd. Hij was helemaal idolaat van dat meisje en hij had al z’n moed bij elkaar geraapt om haar dat in een videoboodschap te vertellen."

"Die jongen werd ongelofelijk hard en genadeloos door het meisje met de grond gelijk gemaakt. En die jongen was heel kwetsbaar en onzeker. Toen dacht ik: als we hem de reactie van het meisje zouden laten zien, dan krijgt die jongen daar echt last van. En dat is voor mij de grens."

'Ik werd in publiciteit heel erg aan geld gelinkt'

De Mol vertelt daarnaast dat het succes van Big Brother ook mindere kanten voor hem persoonlijk had. "Het nadeel was dat ik in de publiciteit heel erg aan geld gelinkt werd. Omdat we een beursgenoteerd bedrijf waren, kon je als financiële journalist natuurlijk uitrekenen wat Endemol waard was en hoeveel aandelen we hadden."

"Ik kan mij herinneren dat ik een keer in het buitenland was, en dat er toen voor het eerst een artikel in De Telegraaf stond dat Joop en ik allebei een miljard gulden waard zouden zijn. Dat was een heel rare gewaarwording, dat het ineens daarover ging."