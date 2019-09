Chantal Janzen heeft donderdagavond 932.000 kijkers getrokken met de eerste aflevering van Chantals Pyjama Party. Het programma waarin de presentatrice op bezoek gaat bij bekende Nederlanders, kwam daarmee op de zesde plek.

De cijfers voor Beau stegen licht ten opzichte van de 483.000 kijkers van woensdagavond. De nieuwe talkshow van RTL 4 trok op donderdag 487.000 kijkers.

De eerste aflevering van Mannen in het wild op NPO1, over mannen in een midlifecrisis, scoorde 730.000 kijkers. Op dezelfde zender werd de MAX Masterclass over geluk in de hersenen door 937.000 mensen bekeken.

Het best bekeken programma van de donderdagavond was het NOS Journaal van 20.00 uur. De Wereld Draait Door kwam met ruim 1,1 miljoen kijkers op een tweede plek.