Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadserie: Inspector Banks

20.40 - 22.10 uur op Eén

Een man wordt op brute wijze vermoord in het bos. Kort daarvoor maakte een meisje op dezelfde plek een eind aan haar leven. Banks ontdekt een verband met misdaadbaas Steve Richards. Maar terwijl hij worstelt om het bewijs rond te krijgen, raakt hij langzaamaan geobsedeerd door deze man. Intussen vraagt het team zich af of de onfeilbare Banks het allemaal nog wel op een rijtje heeft.

Op Netflix staan ook veel misdaadseries: dit zijn de tien beste.

Natuurprogramma: Vroege Vogels

19.35 - 20.25 uur op NPO2

Van de eikenprocessierups tot een kijkje in het nest van een Jan-van-Gent: Menno en Milouska gaan het land af om ons de mooiste plekken van Moeder Natuur te laten zien. Ideaal voor iedereen die zijn dosis natuur thuis wil ervaren.

Voor nog meer natuur vind je hier de tien beste natuurfilms.

Film: Here Comes the Boom

20.30 - 22.30 uur op SPIKE

Een school komt in de financiële problemen en moet flink bezuinigen. Biologieleraar Scott Voss stapt de kooi in om geld te verdienen als MMA-vechter om zijn collega's te helpen. Met Kevin James en Salma Hayek.

Actiefilm: Enemy of the State

20.30 - 23.10 uur op Veronica

Met Will Smith, Gene Hackman en Jon Voight. Robert Dean is een advocaat uit Washington DC, die toevallig in het bezit komt van een video van een politieke moord. Al snel blijken de levens van Dean en zijn familie in gevaar te zijn. De mysterieuze Brill is zijn enige uitweg.

Film: Chocolat

20.25 - 22.25 op NPO3

De jonge Vianne Rocher opent een chocolaterie in het tijdloze Franse dorpje Lansquenet. De strenggelovige dorpelingen vertrouwen het eerst niet, maar vallen één voor één voor de kunst van Vianne om voor iedereen het perfecte chocolaatje te maken. Met een vreemdeling begint ze een relatie. Met Johnny Depp en Juliette Binoche.

In deze films speelt Johnny Depp ook een rol, voor als je geen genoeg van hem kunt krijgen.