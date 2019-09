Je kunt ze zien in de bladen, op televisie, op het witte doek en op NU.nl, maar ook in de podcastwereld zijn steeds vaker bekende namen terug te vinden. Een greep uit de leukste podcasts die worden gemaakt door binnen- en buitenlandse sterren.

Monica Geuze - Monica's podcast

De YouTuber en kersverse moeder is bekend van haar vlogs en binnenkort ook op televisie te zien als presentatrice van Love Island, maar vindt ook nog tijd om af en toe een podcast op te nemen. Geuze vraagt in haar serie de hemd van het lijf van bekende Nederlanders als Vjeze Fur en Famke Louise.

Beluister de podcast hier

RuPaul - RuPaul: What's the Tee?

Al vijf jaar lang maakt de smaakmaker van RuPaul's Drag Race een podcast die hij presenteert met de Amerikaanse entertainer Michelle Visage. De twee gaan in deze comedyreeks in gesprek met andere beroemdheden, zoals zangeres Anastacia, Lady Gaga en dj Moby. Ook de deelnemers van het realityprogramma schuiven aan.

Beluister de podcast hier

Giel Beelen - Giels Podcast

De radio-dj interviewt in zijn eigen podcast muzikale gasten, die Beelen van alles vertellen over hun muziekgeschiedenis. Ali B, Douwe Bob en Jett Rebel vertellen over hun grootste inspiratiebronnen, toekomstplannen en ook hun persoonlijke leven.

Beluister de podcast hier

Alec Baldwin - Here's the Thing

De Amerikaanse acteur begon deze podcast aanvankelijk als radioshow. De 30 Rock-acteur gaat in zijn podcast in gesprek met mensen uit de politiek, maar ook met bekende mensen als Billy Joel en het fameuze ijsduo Ben en Jerry.

Beluister de podcast hier

Gwyneth Paltrow - The goop Podcast

De actrice is niet alleen druk met haar rollen in films en series - binnenkort is te zien in The Politican - maar ook is ze eigenaar van haar eigen lifestylebedrijf Goop. In het kader hiervan neemt ze de gelijknamige podcast op, waarin de actrice en ondernemer in gesprek gaat met onder anderen Michelle Pfeiffer. Een uitgebreid aanbod aan onderwerpen komt voorbij, waaronder relaties, seks, geld en gezondheid.

Beluister de podcast hier

Sef en Pepijn Lanen - Yous & Yay: New Emotions

De twee rappers gaan lang in gesprek - sommige afleveringen duren twee uur - met een uiteenlopende reeks van BN'ers. Van actrice Charlie Chan tot wijnmaker Ilja Gort en chef-kok Joris Bijdendijk, allemaal beantwoorden ze de soms brutale vragen van de twee muzikanten en podcastmakers.

Beluister de podcast hier