De terugkeer van Ranking the Stars en Het Spijt Me heeft RTL woensdag geen topnoteringen in de dagelijkse top 25 van Stichting KijkOnderzoek opgeleverd.

Ranking the Stars van Paul de Leeuw eindigde woensdag met 716.000 kijkers op de tiende plek in de lijst. Het Spijt Me met Caroline Tensen strandde met 636.000 kijkers op plek veertien.

Op NPO1 deed De S.P.E.L.show het met 1.079.000 kijkers en daarmee een vijfde plek een stuk beter. Het programma met Astrid Joosten dat draait om taalkennis moest alleen EenVandaag (1.193.000, vierde plek), het Journaal van 18.00 uur (1.244.000, derde plek), De Wereld Draait Door (1.321.000, tweede plek) en het Journaal van 20.00 uur (2.046.000, eerste plek) voor zich dulden.

Jinek (op plek zeven met 956.000 kijkers) deed het op NPO1 opnieuw aanmerkelijk beter dan concurrent Beau op RTL 4. De nieuwe latenightshow trok 483.000 kijkers. Op maandag en dinsdag waren dat er nog respectievelijk 650.000 en 585.000.

LINGO behaalde van alle SBS6-programma's de hoogste notering. De uitzending trok woensdag 682.000 kijkers tegen 600.000 en 485.000 op maandag en dinsdag. Dat leverde het programma met Jan Versteegh een elfde plek op.