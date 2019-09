De theatershow Adem in, adem uit van Jochem Myjer is op Nieuwjaarsdag voor het eerst op televisie te zien. De in Koninklijk Theater Carré opgenomen voorstelling wordt integraal uitgezonden bij SBS6, maakte Talpa woensdag bekend.

Myjer heeft de voorstelling al meer dan driehonderd keer gespeeld sinds de try-out in 2016 en is nog tot en met november te zien.

"We zijn ongelofelijk trots dat Jochem met zijn brede publiek de keuze voor SBS6 heeft gemaakt en dat we Nederland na vier uitverkochte theaterseizoenen op 1 januari blij kunnen maken met Adem in, adem uit", zegt Marco Louwerens, directeur Televisie van Talpa Network.

In Adem in, adem uit vertelt de cabaretier over zijn liefde voor de natuur. Hij neemt de bezoekers naar eigen zeggen mee in een "avondvullende, kalmerende meditatieoefening".

'Langgekoesterde wens om Jochem Myjer toe te voegen'

Talpa's strategisch adviseur Erland Galjaard was woensdagavond te gast in Jinek en vertelde trots over het 'binnenhalen' van Myjer. "Het was een langgekoesterde wens van mij om Jochem Myjer met zijn cabaret toe te voegen aan de zender waar ik voor werk. Maar hij is zo'n publiekeomroepman. En als iemand niet kan dansen, moet je die ook niet uitnodigen op de dansvloer, dus dat zal ik niet zo snel doen."

Hoe het toch gelukt is om Myjer zo ver te krijgen, wil Galjaard niet zeggen, maar hij is erg blij dat de cabaretier het avontuur met Talpa aan wil gaan.