Dwayne 'The Rock' Johnson is voortijdig teruggekeerd van zijn huwelijksreis om zijn vriend Kevin Hart in The Kelly Clarkson Show te kunnen vervangen. Hart raakte begin deze week gewond na een auto-ongeluk en daarom kon zijn geplande optreden in de talkshow niet doorgaan.

Clarkson was zichtbaar verrast toen Johnson in haar show verscheen. "Zijn vrouw haat me nu, waarschijnlijk", aldus de zangeres en presentatrice.

"Als mijn zoon Kevin gewond is, komt zijn vader eraan om hem te redden", twittert Johnson. "Ik heb mijn huwelijksreis voortijdig verlaten - Lauren vindt dat prima want ze is een groot fan van Kelly - en nu zijn Kelly en ik beste vrienden."

Johnson gaf twee weken geleden het jawoord aan Lauren Hashian en zij gingen daarna op huwelijksreis. De acteur en de 34-jarige zangeres kennen elkaar sinds 2006 en kregen een jaar later een relatie. Inmiddels hebben ze samen twee dochters, Jasmine (3) en Tiana Gia (1).

Hart moet komende weken van ongeluk herstellen

Hart raakte afgelopen weekend als bijrijder betrokken bij een auto-ongeluk en moest daarna een rugoperatie ondergaan. Hij zal hier de komende weken van moeten herstellen, maar volgens zijn echtgenote "komt het weer helemaal goed" met hem.

De aflevering met Clarkson en Johnson is op 9 september op de Amerikaanse zender NBC te zien. De Because of You-zangeres maakt hiermee haar talkshowdebuut.