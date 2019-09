Chantal Janzen vindt het makkelijker om klussen af te slaan sinds zij moeder is van zoon Bobby (bijna anderhalf jaar). De presentatrice wil de tijd die zij besteedt aan haar carrière alleen benutten aan dingen die zij heel leuk of origineel vindt.

"Sinds mijn tweede kind ben ik makkelijker geworden in nee zeggen. Dat betekent dat ik sommige dingen niet kan doen", vertelt Janzen in gesprek met De Telegraaf.

Het werkschema dat Janzen heeft – ze leidt haar eigen bedrijf &C en presenteert voor RTL onder meer Dancing with the Stars – noemt ze "heftig".

"Het nu zelf tv-maken vergt zo veel aandacht, dat zou ik niet op weg in de bus naar Stadskanaal kunnen doen."

Janzen wil meer dan 'autocue lezen'

Janzen vindt het belangrijk om veel tijd te besteden aan de opbouw van haar bedrijf, dat onder meer Chantals Pyjama Party produceert.

"Stel je voor dat je gezicht in elkaar klapt... Ik vind het belangrijk om, ook al heb je een contract, eigen content te maken. Ik vind het tegenwoordig niet meer interessant om alleen de studio in te komen, je leuk aan te laten kleden en op te laten maken, de autocue lezen en naar huis."

Met &C, dat ook het gelijknamige tijdschrift maakt, wil Janzen "een speeltuin creëren". "Je moet niet afhankelijk zijn van de vraag of Peter van der Vorst (directeur van RTL, red.) of welke zenderbaas dan ook mij volgend jaar nog ziet zitten."