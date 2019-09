Pianiste en componiste Iris Hond gaat in het nieuwe Net5-programma Iris en de 12 dates op zoek naar ware liefde. In zeven afleveringen, waarin ze twaalf blind dates heeft, onderzoekt de muzikante met behulp van een psycholoog wat echte liefde voor haar is.

De psycholoog kijkt op afstand met de dates mee en analyseert die ontmoetingen later. Na de twaalf afspraakjes kiest Hond twee mannen uit met wie ze een weekend weg gaat.

"Wij zijn trots dat wij van dit programma, dat in Israël een groot succes was, een Nederlandse variant hebben kunnen maken met Iris, die het programma meteen een interessant experiment vond", zeggen Linda de Mol en Jildou van der Bijl, de creatief directeuren van LINDA. en Net5.

"Tegelijkertijd vinden we het heel spannend dat het eerste programma uit de nieuwe koker van Net5 en LINDA. nu echt gaat starten. Dit programma is eerlijk, persoonlijk en ontzettend kwetsbaar, en past precies in wat wij met 'Net5 powered by LINDA.' voor vrouwen willen betekenen."

Hond woonde een tijdje in de Verenigde Staten, waar ze samenwerkte met Patrick Leonard, die haar album Dear World produceerde en via wie ze Leonard Cohen leerde kennen. Ook kreeg ze eens een uitnodiging van Prince om met hem op te treden. De zanger overleed echter voor het concert zou plaatsvinden.