Patty Brard besloot ondanks onderhandelingen met RTL een contract bij Talpa te tekenen nadat ze John de Mol toevallig tegen het lijf was gelopen in Thailand.

Brard was in Thailand voor een programma van TLC en besloot eerst een paar dagen rust te nemen. In het vliegtuig trof ze Johnny de Mol en Anouk van Schie al, die op een verlate huwelijksreis waren.

In haar hotel liep ze vervolgens recht in de armen van John de Mol, vertelt ze in De Telegraaf. "En ja, die vond dat ook heel toevallig in die enorme miljoenenstad", aldus Brard. "Maar hij wist wel dat ik er was: 'Ik leg net Johnny neer, die vertelde dat jullie het zo gezellig hebben gehad aan boord'."

De Mol liet Brard vervolgens weten dat hij haar graag naar Talpa zou halen, en in maart werd bekend dat ze overstapte. "Ik was er eigenlijk al uit met RTL, maar dit aanbod leek te mooi om waar te zijn", vertelt de presentatrice. "Ik ben 64. Dat is natuurlijk behoorlijk oud voor een vrouw op tv, maar hij bood me dan ook nog eens vier jaar achter elkaar werk aan. Daar heb ik voor gekozen en vanavond gaat het beginnen."

Brard is woensdagavond te zien in het SBS6-programma Zo goed als nieuw, waarvoor ze door heel Nederland reist om spullen met een emotionele waarde te restaureren.