Het Spijt Me is vanaf woensdagavond 4 september weer te zien op RTL 4. Het programma wordt opnieuw door Caroline Tensen gepresenteerd, maar het traditionele bloemetje en de door Anita Meyer gezongen titelsong ontbreken, vertelde Tensen dinsdagavond in de uitzending van Jinek.

Over het wel of niet behouden van het bloemetje is lang vergaderd, maar uiteindelijk is dat onderdeel toch geschrapt. "Het liedje van Anita Meyer is ook gesneuveld. Dat paste ook niet meer in de nieuwe opzet", licht Tensen toe.

"Het grote verschil is dat ik nu zelf bij de mensen aan de deur ga. Vroeger was het een showprogramma met een studio vol publiek. Dat is nu niet meer het geval."

De hereniging vindt plaats in een 'white room', aldus Tensen. "Op neutraal terrein dus. De twee partijen komen tegenover elkaar te zitten. Tenminste: als degene tegen wie 'het spijt me' wordt gezegd, besluit om te komen. Het gaat om het pure. Dat was voor ons de enige manier waarop we dit programma nog een keer konden maken. Alle franje is weg."

Luisteren naar elkaar

Tensen gaat de verhalen dus bij de mensen thuis ophalen. "Als de ontmoeting dan eenmaal plaatsvindt, is dat soms heel pijnlijk en confronterend. Maar als het lukt en de mensen naar elkaar luisteren en het eerste stapje zetten, dan heb je wel iets moois bereikt."

"Als iemand besluit om niet te komen, moet ik naar binnen. Dan weet de ander dat er geen goed nieuws komt. Dat is moeilijk. Ik heb het bij de opnames regelmatig niet droog gehouden, maar heb ook gehuild van blijdschap."

Tensen heeft nu een compleet andere rol dan 25 jaar geleden: "Ik vond het toen erg lastig om dit programma te maken, want ik kwam net kijken. Nu moet ik bovendien zelf gaan aanbellen. Er zijn dagen bij geweest dat ik naar binnen ging en de hele ploeg buiten bleef. Dan zat ik daar anderhalf uur met iemand te praten. Dat had ik 25 jaar geleden niet gekund en waarschijnlijk ook niet gedaan. Nu zie ik het als een enorme uitdaging en een groot cadeau dat ik dit mag doen."

Het Spijt Me is deze woensdag vanaf 20.30 uur te zien op RTL 4.