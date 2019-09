Paul de Leeuw is vanaf woensdag 4 september te zien op RTL 5 met een nieuwe reeks van Ranking the Stars. Hij hoeft er echter niet op te rekenen dat zijn kinderen ook kijken, vertelde de presentator dinsdagavond in Beau.

De Leeuw heeft er inmiddels vier opnames van Ranking the Stars op zitten: "Voorheen was het voor mij altijd een vakantiejob. Nu is het mijn eerste klus na de vakantie, daardoor heb ik nu meer energie. Ik ga er vol in. Sommige mensen vragen zich zelfs af of ik ADHD met xtc aan het combineren ben. Maar het is een hele goede serie aan het worden. Daar zijn we trots op,"

In tegenstelling tot vele andere BN-ers plaatst De Leeuw nooit foto's van zijn kinderen op social media. "Ze dreigen me het huis uit te gooien als ik ooit iets van hen post. Ze hebben er ook niet voor gekozen dat ik dit werk doe en willen er niet mee geconfronteerd worden. Ze kijken ook niet naar mijn programma's en in het algemeen ook weinig naar de televisie. Het is vooral Netflix en voetbal. Dat houdt me met beide voeten op de grond."

De Leeuw is blij dat zijn geboorteplaats Rotterdam is uitgekozen als songfestivalstad. "Maastricht is ook fantastische maar in Rotterdam moet het gaan gebeuren. Als ik nog bij de publieke omroep had gezeten, was ik waarschijnlijk niet gevraagd om iets te doen als presentator of voor een rol in de Green Room. Daar ben ik te oud voor, die tijd heb ik wel gehad. Maar ik zou dolgraag iets willen doen. Bijvoorbeeld met Ryanne van Dorst tijdens het festival door de stad gaan lopen om de meningen te peilen met een krat bier erbij en dat volgen met een camera."

Volgend jaar is het toevalligerwijs 35 jaar geleden dat De Leeuw het nummer 'Vlieg met me mee naar de regenboog' uitbracht. "Maar dat kan natuurlijk ook geen hond wat schelen,"aldus de presentator die aangaf aan het begin van zijn tweede dienstjaar nog altijd gelukkig te zijn met RTL en dat hij niet benaderd is door het Talpa van John de Mol.