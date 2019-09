Matthijs van Nieuwkerk is soms verbaasd over de felheid waarmee wordt gesproken over zijn salaris bij de publieke omroep. De presentator vertelt dinsdag in Sterren op het Doek dat hij van de discussie inmiddels een dikke huid heeft gekregen.

"Het is achtergrondmuziek waar ik al lang mee leef", vertelt Van Nieuwkerk in gesprek met Özcan Akyol in de nieuwe reeks van het programma. "Ik ben verbaasd over de felheid waarmee het soms gepaard gaat."

De De Wereld Draait Door-presentator zegt door alle berichten over zijn salaris een "olifantenhuid" te hebben gekregen. "Ik lees het, soms raakt het me, maar ik slaap er geen nacht minder om."

In een interview met LINDA. liet Van Nieuwkerk eerder weten dat hij mogelijk volgend jaar wil stoppen met de presentatie van zijn dagelijkse talkshow. Op de vraag van Akyol of hij in een omgeving wil werken waarin zijn salaris zo ter discussie wordt gesteld, heeft Van Nieuwkerk geen helder antwoord.

"Ik heb nu nog geen conclusies getrokken", vertelt hij over zijn mogelijke toekomst bij de publieke omroep. Mocht de presentator overstappen naar een commerciële omroep, dan zou geld hierbij "zeker wel een rol spelen", aldus Van Nieuwkerk.

'Niet verlegen over mijn salaris'

Volgens de huidige regelgeving van de publieke omroep gaan presentatoren die momenteel meer verdienen dan een minister, bij het aangaan van een nieuw contract terug naar de balkenendenorm.

Van Nieuwkerk verdiende vorig jaar 363.000 euro, een stuk minder dan het half miljoen dat hij eerder kreeg toen hij vaker op televisie was. Als hij na de zomer van 2020 zijn contract verlengt, gaat hij terug naar 194.000 euro. Sommige presentatoren van de publieke omroep die minder vaak op televisie komen, verdienen evenveel.

Van Nieuwkerk zegt over zijn salaris "nooit verlegen te zijn geweest". "Ik verdien meer dan anderen. In elke bedrijfstak waar iemand harder werkt of meer succes heeft, verdien je beter. Dat is de normaalste zaak van de wereld."