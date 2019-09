Merel Westrik heeft dinsdag haar laatste uitzending van het RTL Nieuws gepresenteerd. De nieuwslezeres, die overstapt naar Net5, neemt "met een optimistisch en blij gevoel" afscheid van de zender.

"We gaan het droog houden", zei Westrik in haar voorlopig laatste woorden op de zender. "We gaan het nieuws vrolijk afsluiten, dat is traditie, ook vanavond."

Volgens de nieuwslezeres heeft ze vijfenhalf jaar een "fantastische baan gehad". "Er waren verdrietige momenten en pijnlijke, maar er was ook mooi en hoopvol nieuws. We hebben ongelofelijk hard met elkaar gelachen."

Westrik zei dat ze de presentatie van het nieuws van 19.30 uur een "eer vond om te doen". "Wie had kunnen denken dat ik ooit het RTL Nieuws zou presenteren?", vroeg de presentatrice lachend. "Dit is geen afscheid, ik blijf altijd kijken."

Talkshow voor Westrik 'doodeng'

"Ik ben blij dat ik hier vijfenhalf jaar heb mogen zitten", vertelde Westrik eerder die avond in RTL Boulevard. "Ik neem dan ook optimistisch en met een blij gevoel afscheid, ik heb met zo veel goede journalisten mogen werken op een fantastische redactie."

Haar periode bij RTL noemde de presentatrice "intens". "Je deelt veel met elkaar, vooral de emotionele momenten. Je houdt elkaar toch spreekwoordelijk een beetje vast."

Westrik zal op Net5 een wekelijkse talkshow presenteren. De show, een van de eerste nieuwe programma's die voortkomt uit de samenwerking tussen Net5 en LINDA, is vanaf half oktober wekelijks te zien. "Doodeng, maar ik heb er superveel zin in", aldus Westrik.

De 39-jarige Westrik volgde een opleiding aan de School voor Journalistiek in Utrecht en begon in 2001 haar journalistieke carrière bij de Amsterdamse zender AT5. In 2011 maakte ze de overstap naar WNL, waar ze onder meer Vandaag de dag presenteerde met Eva Jinek. In 2014 ging ze bij het RTL Nieuws aan de slag.