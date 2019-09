De zesduizend berichten, audio- en video-items die deel uitmaakten van Wim de Bie's internetproject Bieslog, zijn na zes jaar weer online gezet. Het destijds populaire weblog is in 2013 offline gehaald, omdat de gebruikte techniek dermate verouderd was en de site daarom niet meer online kon blijven.

"Het is financieel onmogelijk om alle websites die de VPRO de afgelopen 25 jaar gemaakt heeft online te houden", laat de VPRO dinsdag weten. "Maar de ontsluiting van digitaal erfgoed gaat de VPRO wel aan het hart."

De site, te vinden op bieslog.nl, ziet er hetzelfde uit als destijds. "Dat betekent dat plaatjes klein zijn en de video niet de hoge kwaliteit heeft die we nu gewend zijn. Sommige functies werken niet meer en op mobiel doet de site het ook niet goed. Bieslog geeft wel een mooi beeld van een periode waarin het internet nog niet gedomineerd werd door grote platforms als Facebook, Instagram of YouTube."

Bieslog, opgestart in 2002, was een van de eerste goedbezochte Nederlands weblogs en werd dagelijks door Wim de Bie bijgewerkt. Hij schreef tot 2008 zo'n drie berichten per dag. Bieslog bleef nog tot 2013 online staan.

De Bie (80), die in 1998 zijn samenwerking met Kees van Kooten stopte, kwam door de opkomst van blogs op het idee zijn eigen internetkrant te maken. De VPRO stond open voor dit idee en De Bie kreeg toestemming om voor de omroep berichten in de vorm van tekst, audio en video te maken. In 2005 won hij voor zijn blogs de Zilveren Prichett-prijs.