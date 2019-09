Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Actieserie: S.W.A.T.

20.30 – 21.25 uur op Veronica

Na de serie uit 1973 en 2003 valt ook de nieuwste versie van S.W.A.T. in de smaak. Inmiddels wordt in de Verenigde Staten seizoen drie al uitgezonden, terwijl vanavond pas het tweede seizoen in Nederland begint. Dat begint schokkend, als het team tijdens een missie een aardbeving meemaakt. Weet Hondo het zaakje te redden?

Realityprogramma: Chantals Pyjama Party

20.30 – 21.30 uur op RTL 4

Al vier seizoenen lang slaapt Chantal Janzen bij bekende Nederlanders in Chantal Blijft Slapen. In het nieuwe programma Chantals Pyjama Party gaat ze nog een stapje verder.

Realityprogramma: Mannen in het Wild

21.25 – 22.20 uur op NPO1

EO-coryfee Bert van Leeuwen is inmiddels een man van middelbare leeftijd en dat betekent in de regel maar één ding: de gezinswagen wordt ingeruild voor een motor. De presentator is in een midlifecrisis beland. In Mannen in het Wild vertrekt Van Leeuwen zes weken naar Italië om een aantal leeftijdsgenoten het rechte pad weer op te jagen.

Realityprogramma: De Alarmcentrale: Pech onder de Zon

20.30 – 21.30 uur op RTL 5

Als je op de A73 of N201 met een kapotte carburateur of lekkende koppakking komt te staan, bel je de wegenwacht. Gebeurt dit bergop in een Frans gehucht, dan is dat niet zo makkelijk. Jochem van Gelder steekt de grens over met mannen en vrouwen van de ANWB om te zien hoe zijn landgenoten omgaan met pech.

Film: Pitch Perfect 2

20.30 – 22.45 uur op Net5

De Bellas zijn afgestudeerd. Ze naderen het einde van hun studentenbestaan en daarmee ook hun tijd als zangeressen in hun zanggroep Barden Bellas. Met Anna Kendrick, Rebel Wilson en Hailee Steinfeld.

