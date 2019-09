Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: Zo Goed als Nieuw

21.30 – 22.35 uur op SBS6

Zo Goed als Nieuw is vergelijkbaar met RTL's The Repair Show, maar dan met Patty Brard in plaats van Humberto Tan als presentator. In deze aflevering krijgt een meer dan honderd jaar oude wieg een tweede leven, waardoor die weer generaties mee kan.

Goedmaakprogramma: Het Spijt Me

20.30 – 21.30 uur op RTL 4

Met de overstap van Caroline Tensen naar RTL 4 keert ook het iconische goedmaakprogramma Het Spijt Me terug op televisie. De onbekende hand met het benzinepompbloemetje ontbreekt in deze nieuwe, hippere versie. Ook trekt Tensen nu zélf het land in.

Wetenschapsprogramma: De Psycho Show

20.25 – 21.15 uur op NPO 3

Elf jaar nadat ze samen te zien waren in Spuiten & Slikken, keren Filemon Wesselink en Sophie Hilbrand terug met De Psycho Show. Hierin duikt het duo in de complexe werking van de psychologie en het brein van de mens.

Wedstrijd zandsculpturen bouwen: Aan 't Zand

20.35 – 21.25 uur op NPO1

Na de Omroep MAX-hit Heel Holland Bakt gaat de seniorenomroep opnieuw aan de slag met vormpjes en kwastjes. Deze keer zonder oven, maar met emmertjes en schepjes. Want in Aan ‘t Zand worden geen signatuurtaarten, maar zandsculpturen gebouwd. Marlijn Weerdenburg houdt de zes creatievelingen in het gareel. Zullen er weer zulke missers bij zitten als deze creaties uit Heel Holland Bakt?

Actiefilm: London Has Fallen

20.30 – 22.20 uur op Veronica

London Has Fallen is het vervolg op Olympus Has Fallen, die over de gewelddadige overname ging van het Witte Huis. In dit deel zijn alle leiders van de westerse wereld aanwezig bij de begrafenis van de Britse premier. Terroristen proberen deze leiders te vermoorden. De hoofdrollen worden vertolkt door Gerard Butler, Aaron Eckhart en Morgan Freeman.

Het nieuwe deel van de reeks draait nu in de bioscoop en je kunt de trailer hier bekijken.