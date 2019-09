De nieuwe talkshow van Beau van Erven Dorens, Beau, heeft maandag 650.000 kijkers getrokken. Daarmee staat het programma op de twaalfde plaats in de kijkcijfertop 25, onder Jinek, dat rond hetzelfde tijdstip 750.000 kijkers aan zich wist te binden.

De eerste aflevering van het mogelijk laatste seizoen van De Wereld Draait Door wist 1.175.000 mensen te boeien. Matthijs van Nieuwkerk heeft er inmiddels meerdere keren op gehint dat hij na dit seizoen toe is aan een nieuwe stap in zijn carrière. Officieel is nog niets bekendgemaakt.

SBS6 beleefde een goede avond, doordat Chateau Meiland voor het eerst zonder uitgesteld kijken meer dan een miljoen kijkers (1,2 miljoen) trok.

Maandagavond begonnen meer programma's aan een nieuw of eerste seizoen. Zo startte Humberto Tan met The Repair Shop met 586.000 kijkers en wist Holland's Next Top Model 194.000 kijkers te boeien.

Naar de van tevoren veelbesproken aflevering van Waar is De Mol?, waarin Dotan voor het eerst een uitgebreid interview gaf sinds de Volkskrant vorig jaar over zijn 'trollenleger' schreef, keken 481.000 mensen.