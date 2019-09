Martien Meiland, Fajah Lourens en Miljuschka Witzenhausen zijn toegevoegd aan de kandidaten van het nieuwe seizoen van Ranking The Stars. Dit maakt RTL Boulevard maandag bekend. Eerder werden al negen bekende Nederlanders aangekondigd die elkaar gaan beoordelen in het programma.

Realityster Meiland, bekend van Ik Vertrek en Chateau Meiland, voegt zich bij presentatrice Emma Wortelboer, stylist Roy Donders, schaatser Kjeld Nuis, zangeressen Anny Schilder en Ryanne van Dorst en televisiepersoonlijkheid Patricia Paay. Ook politicus Frits Huffnagel, komiek Steven Brunswijk en voormalig zwemster Inge de Bruijn doen mee.

De presentatie is wederom in handen van Paul de Leeuw. Het programma dat eerst bij de publieke omroep te zien was, leek van televisie te verdwijnen nadat de NPO het als 'te veel entertainment' had bestempeld. Nadat De Leeuw in 2018 al de overstap maakte van BNNVARA naar RTL, verhuist zijn programma nu alsnog mee. De eerste aflevering wordt op 4 september uitgezonden op RTL 5.