Humberto Tan laat in The Repair Shop regelmatig een emotionele kant van zichzelf zien, doordat hij het verdriet of het geluk van de kandidaten meevoelt. De presentator zegt in gesprek met NU.nl het niet moeilijk te vinden zich zo te laten filmen.

"Weet je wat het gekke is? Natuurlijk maak je televisie, maar op dat moment vind ik die camera's niet het belangrijkste. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen die naast mij staan het gevoel hebben dat ze hun verhaal kwijt kunnen", aldus Tan.

In The Repair Shop krijgen items die van emotionele waarde zijn een opknapbeurt zodat ze er weer als nieuw uitzien. Zo wordt een knuffel van een kind gerestaureerd en gaat het team aan de slag met een bakfiets voor een kind. In promo's is te zien hoe Tan bij dat laatste item heel emotioneel reageert, omdat de man met de fiets zijn broer vier jaar geleden verloren heeft. De presentator heeft twee broers die allebei overleden zijn.

"Ik voel het als hij tegenover mij staat en hij verdriet heeft omdat hij zijn broer verloren is. Dat voel ik, omdat ik weet hoe kort het is, vier jaar. 'Dat is alsof het vorige week was', zeg ik dan tegen hem. Die emoties zijn echt, ik kan dan niet acteren en doen alsof er niks aan de hand is."

'Natuurlijk ga ik kijken naar Beau'

Vanaf maandagavond is niet alleen het nieuwe programma van Tan te zien bij RTL 4, ook begint op de late avond de nieuwe talkshow van Beau van Erven Dorens. Vijf jaar lang zat Tan op datzelfde tijdslot met RTL Late Night en maakte daarvan ruim duizend uitzendingen. Door de tegenvallende kijkcijfers in de laatste jaren werd hij uiteindelijk vervangen door Twan Huys, die het op diezelfde plek niet waar wist te maken. Ook de zomershow van Art Rooijakkers wist niet te scoren.

Tan stemt vanavond zeker af op de nieuwe talkshow. "Ja, natuurlijk ga ik kijken. Iedereen vraagt me ernaar en dat snap ik, maar ik heb me voorgenomen er verder niets meer over te zeggen. Ik heb het jarenlang met veel plezier gedaan en moet me nu concentreren op mezelf, dat is al lastig zat. En Beau moet proberen het beste voor Beau te doen."

The Repair Shop is vanaf maandag wekelijks te zien bij RTL 4 om 21.30 uur.