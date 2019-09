Beau van Erven Dorens begint maandagavond om 22.30 uur met zijn eigen talkshow op de late avond. In Beau is hij van plan het onderwerp van de dag te bespreken en gasten te ontvangen, net als zijn voorgangers Art Rooijakkers, Twan Huys en Humberto Tan. De presentator ziet in dat hij het lastig zal krijgen.

"Dit tijdslot is dood", zegt hij lachend tegen De Volkskrant. "Als je testbeeld op RTL 4 uitzendt, heb je waarschijnlijk 200 duizend kijkers. Toen Humberto begon, bouwde hij snel aanzien op - mensen wilden daar zitten. Later is hij dat verloren en bij Twan en Art is dat niet meer teruggekomen."

Bij de NPO, waar Eva Jinek en Jeroen Pauw de late avond doen, gaat het wel goed, benadrukt hij tegenover AD. "Alle belangrijke gasten kiezen nu voor Jinek, Pauw of De Wereld Draait Door, en ik geef ze groot gelijk. 'Wij weten toch niet wat die Beau gaat doen.' Cruciaal is de juiste mix zien te vinden. Ik wil niet alleen Gordon en Joling, ik wil ook het gesprek van de dag vangen. En geen negen gasten, maar gewoon drie. Niet dat gejaagde, maar ergens de tijd voor nemen."

De kijkcijfers van zijn voorgangers vielen zwaar tegen, waardoor Van Erven Dorens zelf ook inziet dat het in zijn geval beter moet. Tegen AD zegt hij echter niet nu al te willen zeggen wanneer hij tevreden is als hij dinsdagochtend de cijfers ziet.

"Als de cijfers beroerd zijn, keer ik na die drie maanden écht niet terug. Dat is niet leuk voor de kijker, niet voor mij en voor de zender niet lucratief. Want het draait toch om geld verdienen. Late night is duur. En laten we eerlijk zijn: wij hebben de afgelopen jaren een enorme smak geld weggegooid op die late avond."