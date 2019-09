Tien vrijgezelle boeren, negen mannen en één vrouw, hebben zich zondagavond voorgesteld als de deelnemers van het elfde seizoen van Boer zoekt Vrouw. Geïnteresseerden hebben nu twee weken de tijd om brieven in te sturen.

Ronald (37) - Melkveehouder, Gelderland

Ronald heeft zeker tweehonderd koeien rondlopen op de boerderij die hij samen runt met zijn tweelingbroer. De melkveehouder heeft nog nooit een lange relatie gehad en is op zoek naar een vrouw met een goede smaak om van zijn "spuuglelijke banken" af te komen. "Ik hoop gewoon dat ik een keer een leuke meid leer kennen. Dat ze voor mij kiest, dat ze gewoon zegt: 'Ik vind je echt leuk en ik kan met je lachen.'"

Annemiek (25) - Melkveehouder, Drenthe

Annemiek staat sinds twee jaar aan het roer van een bedrijf met 120 melkkoeien, een bedrijf dat al zes generaties in handen van de familie is. De 25-jarige boerin denkt een van de redenen dat ze nog vrijgezel is omdat ze "vrij specifiek" is in waar ze naar op zoek is. "Ik zoek een man die het heel leuk vindt om bij mij op de boerderij te komen wonen, maar die zelf wat anders doet."

Johan (50) - Melkveehouder, Noord-Holland

Johan is vrij recent verhuisd naar de boerderij in Noord-Beemster om zijn bedrijf uit te breiden van vijftig naar honderd koeien. Hij kent nog maar weinig mensen in zijn nieuwe woonplaats, vindt zijn hond heel belangrijk en is toe aan verandering. "De ramen zitten dicht, de deur ook, misschien moet ik die eens openzetten."

Willem (26) - Melkveehouder, Utrecht

Samen met zijn moeder heeft Willem een melkveehouderij in de provincie Utrecht. Willem is gelovig en denkt dat het makkelijk is als zijn nieuwe vriendin dat ook is, zodat het geen onderwerp van discussie wordt. "Ik hoop dat iemand op dit aparte potje het juiste dekseltje is."

Geert (51) - Akkerbouwer, Brabant

Naast het werk op zijn eigen land, werkt Geert bij een champignonkweker en houdt hij koeien. Zes jaar geleden kwam zijn huwelijk tot een einde en lange tijd is hij helemaal niet bezig geweest met de liefde, maar nu hoopt hij een nieuwe vrouw te vinden, een vrouw met "een wauwfactor".

Bastiaan (35) - Akkerbouwer, Zeeland

Bastiaan verliet de boerderij voor een studie en ging aan de slag als ingenieur, maar miste het werk op de akkers toch. De boer is twee keer op een vrijgezellenweekend geweest en heeft via internet gedatet, maar kon de liefde daar niet vinden. Hij wil graag een vrouw tegenkomen die sportief is, het leven op de boerderij ziet zitten en met wie hij kan lachen.

Geert Jan (61) - Paardenfokker, Noord-Holland

De 61-jarige Geert Jan heeft zelf één paard, maar runt een paardenopvang. Daarnaast verkoopt hij één keer per week patat en snacks. Geert Jan woonde zeventien jaar samen met een vrouw, maar dat verliep uiteindelijk niet zoals hij hoopte. Hij blijft geloven in de liefde.

Frans (51) - Melkveehouder, Friesland

Frans is de vader van twee zoons, die nog bij hem op de boerderij wonen. Acht jaar geleden eindigde zijn huwelijk, toen hij opbiechtte dat hij eigenlijk op mannen valt, iets wat hij altijd wel geweten heeft, maar ook altijd voor zich hield. Hij heeft één korte relatie met een man gehad en is toe aan meer.

John (39) - Melkveehouder, Friesland

John woont sinds enige tijd alleen, nu zijn ouders naar het dorp zijn verhuisd en kijkt uit naar een relatie met een lieve vrouw. "Na tien jaar niet verder komen via datingsites, begint het wel te frustreren", aldus John, die door de mislukte dates een beetje ontmoedigd is maar nog steeds in de liefde gelooft.

Jan (35) - Zorgboerderij, Noord-Holland

Jan werkt met mensen met een verstandelijke beperking die bij hem op de boerderij onder andere met de schapen, het varken en in de kassen werken. Hij hoopt na zijn verbroken huwelijk op een eerlijke vrouw, die goed kan praten.