Beau van Erven Dorens voelt in de aanloop naar de eerste aflevering van zijn eigen talkshow Beau spanning over hoe het ontvangen gaat worden door de kijkers. Het zou hem niet onberoerd laten wanneer het publiek de show niet zou waarderen.

"Mensen hebben weinig tijd, het zijn allemaal snelrechters", vertelt de presentator in gesprek met RTL Boulevard. "Als ze het niks vinden, ben ik de sjaak. Uiteindelijk draagt het programma mijn naam."

Van Erven Dorens heeft eerder meegemaakt dat een programma van hem niet in de smaak viel - zo trok NSE, de nieuwsshow die hij maakte voor Talpa, weinig kijkers. "Het feit dat ik weet hoe ik moet omgaan met mislukkingen, zegt niet dat ik erboven sta. Dit is een soort wedstrijd, en die wedstrijd kan behoorlijk heftig zijn."

'Show niet volproppen met gasten'

Beau is de opvolger van de latenightshow van Art Rooijakkers, die ook te kampen had met weinig kijkers. Van Erven Dorens hoopt met zijn programma iets anders neer te zetten dan zijn voorganger en concurrenten als Jinek.

"Om 22.30 uur wil je als kijker nog vermaakt worden, het mag best entertainment zijn. Het moet een vrolijke show worden, met ook spannende, heftige, ontroerende gesprekken", legt de Televizier-Ring-winnaar uit. "En die mogen wat mij betreft best een kwartier duren. We moeten de show niet volproppen met gasten en stukjes."

Wat de presentator betreft mag er veel amusement aan bod komen. "Ik kan lekker kletsen en keten, van Paul de Leeuw tot Gordon en Joling, die hele rataplan, dat is de wereld waaruit ik kom, ik ken die mensen, daar verheug ik me op. Internationale gasten wil ik ook hebben. En niet elke dag muziek, alleen maar om een nieuwe plaat te pluggen. Daar heb ik geen zin in en het is vaak ook helemaal niet goed. Die vijf minuten kunnen we beter besteden."

Beau is maandag voor het eerst te zien op RTL 4.