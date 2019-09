De finale van de televisiequiz De slimste mens heeft vrijdag ruim anderhalf miljoen kijkers getrokken. Zij zagen hoe EenVandaag-presentator en oud-schaatser Rob Hadders er met de winst vandoor ging.

Het kijkersaantal is vergelijkbaar met dat van de zomerreeks van vorig jaar, toen eveneens anderhalf miljoen kijkers naar de eindstrijd keken. De wintereditie trekt steevast iets meer kijkers. In januari zagen bijna twee miljoen mensen Peter Hein van Mulligen winnen.

De slimste mens was vrijdag het best bekeken programma van de dag. De eerste aflevering van het tweede seizoen van The Voice Senior op RTL 4 was een goede nummer twee met 1,47 miljoen kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het NOS Journaal van 20.00 uur volgt met 1,4 miljoen.

Naar de bekendmaking van de gaststad van het Eurovisie Songfestival op NPO1 keken even voor het middaguur 207.000 mensen, en nog eens 24.000 via NPO2. In het korte filmpje kondigde Songfestival-winnaar Duncan Laurence aan dat het evenement volgend jaar in Rotterdam neerstrijkt.