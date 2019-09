Filemon Wesselink zocht voor het nieuwe BNNVARA-programma De Psycho Show, dat hij samen met Sophie Hilbrand presenteert, een schaamtecoach op.

"Ik heb een vrij houterige motoriek, dus ik hou niet zo van dansen", vertelt Wesselink aan NU.nl.

"Daarom ben ik met een schaamtecoach aan de slag gegaan. Die vertelde me dat je je gedachten daarover misschien niet zo makkelijk kunt veranderen, maar je gedrag wel. Zijn methode was om die pijnlijke momenten juist op te zoeken. Op een gegeven moment merk je dan: je gaat er niet dood aan", aldus de presentator. "Ik ben naar ecstatic dance gegaan, en uiteindelijk ben ik helemaal losgegaan."

In De Psycho Show worden allerlei onderwerpen behandeld die te maken hebben met psychologie. "Dat kunnen aandoeningen, neuroses, angsten of 'gekke' eigenschappen zijn", zegt Hilbrand. "Ons uitgangspunt is om daar met veel mildheid en pret naar te kijken."

Hilbrand heeft iedere week een gesprek met een bekende gast die zijn of haar eigenaardigheden bespreekt en praat met iemand die een uitzonderlijke psychische aandoening heeft. "Zo zit iedere aflevering vol grappige weetjes over ons brein, een bijzonder interview en ook verrassende experimenten", aldus de presentatrice.

'Interessant om naar je eigen gedrag te kijken'

Hilbrand vindt het zelf heerlijk om artikelen te lezen over menselijk gedrag. "Het is heel interessant om naar je eigen gedrag te kijken en daar wat bewuster van te worden, we zijn soms zulke gewoontedieren. Ik ben zelf vijf dagen geleden het experiment aangegaan - niet voor het programma, maar voor mezelf - om geen koffie te drinken, omdat door koffie de productie van adrenaline en cortisol opgedreven wordt. Het gaat me heel goed af."

Wesselink en Hilbrand zijn blij dat ze na elf jaar weer samen een programma mogen maken voor BNNVARA. Destijds waren ze te zien in Spuiten & Slikken. "We hebben wel een beetje dezelfde humor. Bij de eerste aflevering van Spuiten & Slikken hadden we de hele wereld tegen ons, dan wordt het vanzelf een beetje 'wij tegen de rest'. Het had ook iets ondeugends", aldus Wesselink. "Als wij samen op de middelbare school hadden gezeten, waren we denk ik de ettertjes van de klas geweest."

De Psycho Show is vanaf woensdag 4 september te zien om 20.25 uur op NPO3.