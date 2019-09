In het nieuwste seizoen van Holland's Next Top Model (HNTM) strijden modellen weer tegen elkaar in de hoop een contract binnen te slepen. In tijden van sociale media en de strijd om volgers is er daarom dit seizoen extra veel aandacht voor het begeleiden van de kandidaten, vertellen jurylid Kim Feenstra (34) en presentatrice Anna Nooshin (32) in gesprek met NU.nl.

Feenstra, die zelf doorbrak na de winst van het tweede seizoen HNTM in 2007, stelt dat modellen een kwetsbaar beroep hebben. "Je laat veel van jezelf zien. Daarom ondersteunen we als juryleden de kandidaten erin om hun persoonlijke ik te leren kennen", vertelt het model. "In die zes weken leren ze zo veel omdat ze veel meemaken in zo'n korte tijd."

Mede om deze reden ligt dit seizoen ook een focus op het geestelijk welzijn van de modellen. "We brengen hen bij dat je je niet te veel moet vergelijken met anderen, je onzekerheden moet uitspreken en altijd voor jezelf moet kiezen", voegt Nooshin toe.

'Je moet model willen worden, geen influencer'

Sociale media spelen hier een grote rol bij. Een groot volgersaantal en socialemediastrategie lijken tegenwoordig een must voor een model, iets waar in het programma ook aandacht aan wordt besteed.

Kan HNTM - dat wordt uitgezonden op 'het oude medium' televisie - in deze tijd nog iets betekenen voor aspirant-modellen? "Het programma is juist heel interessant voor hen", stelt Nooshin. "Ze bouwen op deze manier een grote following op en zijn zo direct bekendheden in social media-land."

De presentatrice benadrukt wel dat de kandidaten als doel moeten hebben model te willen worden, en geen influencer. "Maar een goede aanwezigheid op sociale media is wel belangrijk om als model succesvol te zijn. Veel meiden die ik ken en die meedraaien in de modellenwereld worden bijna niet meer gevraagd vanwege hun portfolio, maar wegens hun Instagram-profiel."

Want het is vooral belangrijk dat je model bent omdat je het leuk vindt, zegt Nooshin. "Ik heb zelf de eerste acht, negen jaar van mijn carrière alles leuk gevonden. Ik wil niet zeggen dat alles altijd leuk hoeft te zijn, maar je moet wel die passie blijven voelen."

Kandidaten hoeven niet te voldoen aan 'schoonheidsnormen'

Anders in dit seizoen is dat de modellen - zowel mannen als vrouwen - aanvankelijk in twee verschillende huizen verblijven. Pas in de vijfde aflevering komen ze achter elkaars bestaan en vindt er een 'samensmelting' plaats.

Ook nieuw is dat het model een contract wint bij modellenbureau The Movement, waar modellen werken die niet per se voldoen aan de "traditionele schoonheidsnormen". "We zoeken niet meer per se dat perfecte model dat aan alles voldoet, maar willen meer diversiteit laten zien", vertelt jurylid Feenstra. "Er is nu ruimte voor verschillende soorten schoonheid."

"We willen mensen het gevoel geven dat ze zichzelf mogen accepteren." De selectie van kandidaten is daarom breed, legt Feenstra uit. "Er zitten modellen tussen van verschillende leeftijden, nationaliteiten, geaardheden en religies. Wat ik tof vind, is dat er ook een model is dat een hoofddoek draagt. Zij gaat een voorbeeld zijn voor andere meisjes."

Nooshin: 'Eerste keer dat ik me op m'n gemak voel als host'

De kandidaten moeten diverse opdrachten uitvoeren, zoals fotoshoots, die wekelijks worden beoordeeld door Nooshin, Feenstra en de Amerikaanse fotograaf Nigel Barker.

"Kim heeft ervaring met het modellenleven, Nigel is fotograaf en ik jureer vanuit het menselijk perspectief", vertelt Nooshin. "Dit is de eerste keer dat ik me echt heel erg op m'n gemak voel als host, ik heb een aantal seizoenen nodig gehad om mijn balans te vinden tussen jureren en de host van het programma zijn. Ik heb ze acht weken lang elke dag gezien en heb dus best een hechte band met ze. Ik bekijk dus meer wat ze hebben gepresteerd op menselijk vlak."

Feenstra is naast model ook actief als fotograaf, nadat ze tweede werd in fotografiewedstrijd Het Perfecte Plaatje. In HTNM zet ze de kandidaten ook op de foto. "Dat beïnvloedt mijn rol als jurylid niet", stelt Feenstra.

"Ik wil dat de deelnemers zich ontspannen voelen als ze met mij werken en er tijdens de shoot niet aan denken dat ik ze straks weer ga beoordelen. Als ik fotografeer ben ik geen jurylid, en andersom, dat wil ik gescheiden houden."

Holland's Next Top Model is vanaf maandag wekelijks te zien bij RTL 5 om 20.30 uur