Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Talentenjacht: The Voice Senior

20.30-22.30 uur op RTL 4

Talenten die de leeftijd van zestig zijn gepasseerd geven alles om de coaches te overtuigen van hun stem. In dit nieuwe seizoen is best wat veranderd. Zo is Lieke van Lexmond de nieuwe presentatrice en neemt Frans Bauer plaats in de jurystoel van de vertrokken Gerard Joling en Gordon.

Realityprogramma: Helden door de modder VIPS

20.30-22.30 uur op SBS6

Onder anderen Inge de Bruijn, Danny Froger, John de Wolf, Ferry Doedens en Sieneke gaan samen met een goede vriend of familielid, een fan en een ervaren atleet de sportieve uitdaging aan om aandacht te vragen voor de KNGF Geleidehonden. Dat doen zij op het indrukwekkende maar loodzware Strong Viking Obstacle Run-parcours in Spaarnwoude met spectaculaire hindernissen.

Documentaireserie: Een bezeten wereld. Nederland tussen de oorlogen

21.10-22.00 uur op NPO2

In de jaren twintig dringt de Amerikaanse cultuur ons land binnen. In de bioscopen, de muziek en... op de dansvloer. De jeugd stort zich enthousiast op de Charleston en de Lindy hop, maar volgens ouders, leraren en de overheid moet het allemaal wat braver. Als tegenwicht wordt de eigen volkscultuur met klederdracht en klompendans weer teruggebracht.

Dramaserie: Press

22.45-23.45 uur op NPO2

Press gaat over de medewerkers van twee kranten, het linkse The Herald en de tabloid The Post, in een wereld die nooit stilstaat. Terwijl de journalisten vechten om het beste verhaal, wordt de dunne lijn tussen ambitie en integriteit af en toe overschreden. En daar komen slachtoffers van.

Film: Kill Bill: Vol. 2

20.20-22.30 uur op NPO3

Nadat The Bride (Uma Thurman) O-Ren Ishii en Vernita Green heeft vermoord, staan er nog drie mensen op de hitlijst die ze heeft samengesteld nadat ze uit haar vier jaar lange coma is ontwaakt: de meedogenloze Budd, de valse Elle Driver en haar voormalige opdrachtgever Bill, die de Deadly Vipers op haar afstuurde. Haar missie wordt wat gecompliceerder wanneer ze erachter komt dat haar dochter nog blijkt te leven.

