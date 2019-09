Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Quiz: Britt's beestenbende

18.30-19.00 uur op NPO3

In deze grappige dierenquiz test Britt Dekker de kennis van teamcaptains Tim Douwsma, Défano Holwijn en hun gasten. In deze eerste aflevering strijden Tess Milne en Mattie Valk tegen elkaar voor de winst.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in september.

Documentaire: Taboe

21.35-22.55 uur op RTL 4

In Taboe gaat de Vlaamse komiek Philippe Geubels op zoek naar de grenzen van zijn humor. Hij trekt een week op avontuur met een groep mensen om wie je eigenlijk niet mag lachen, zoals mensen met een andere huidskleur of mensen met een fysieke beperking.

Ook op Netflix staan genoeg documentaires die het kijken waar zijn. Bekijk hier welke dat zijn.

Satirisch nieuwsprogramma: Dit was het nieuws

21.35-22.25 uur op NPO1

In Dit was het nieuws wordt het nieuws van de afgelopen week op satirische wijze besproken. De teamcaptains Jan Jaap van der Wal en Peter Pannekoek krijgen elke week een andere bekende Nederlander naast zich om de overwinning aan het einde van de aflevering te behalen. Voor nog meer humor kan je deze Netflix stand-up comedyspecials kijken.

Dramaserie: Killer By The Lake

20.25-22.15 uur op NPO3

Drie jaar na de gebeurtenissen in Vanished by the Lake woont detective Lise Stocker met haar man en kind in een vredig Frans plaatsje, maar de rust is niet van lange duur.

Film: Burlesque

23.40-2.10 uur op RTL 8

Plattelandsmeisje Ali, gespeeld door Christina Aguilera, droomt van een carrière als zangeres en verhuist naar Los Angeles. Ze krijgt een baantje als serveerster in het oude theater The Burlesque Lounge.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.