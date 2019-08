Anna Nooshin "zou het een droom vinden die uitkomt" als zij wordt gevraagd om het Songfestival te presenteren. De YouTuber en presentatrice zou zelfs ander werk opzijzetten om bij het muziekevenement, waarvan vrijdag bekend werd dat het in Rotterdam wordt gehouden, betrokken te zijn.

"Het maakt niet uit wat, al moet ik de punten oplezen in een hoekje", vertelt Nooshin in gesprek met NU.nl. "Het staat al lang op mijn doelenlijst en heb er echt veel over nagedacht. Als ik maar iets kan doen met het Songfestival, zou dat een droom zijn die uitkomt. Ik zou er alles voor opzijzetten."

De presentatrice, die vanaf komende week te zien is in een nieuw seizoen van Holland's Next Topmodel, benadrukt dat ze dit niet zegt vanuit een "pusherige zelfverheerlijking". "Mensen houden er niet van als je jezelf zo naar voren pusht, maar ik wil dit echt oprecht vanuit mijn hart. Het lijkt me vooral mooi om zo een jonger publiek aan te trekken."

Nooshin ziet het Eurovisie Songfestival in Nederland als een mooie gelegenheid om verschillende soorten mensen aan een wereldwijd publiek te laten zien. "Het is zo'n cruciaal moment voor Nederland, het is dan mooi als je meer hebt dan wat men van je verwacht. Het is belangrijk om dan diversiteit naar voren te brengen."

Als collega-presentator zou Nooshin graag Nikkie de Jager, ook wel bekend als Nikkie Tutorials, naast zich willen zien. "Dat zou ik echt fantastisch vinden en ook echt een logische zet."