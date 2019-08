Frans Bauer, die vrijdagavond voor het eerst als coach te zien is in The Voice Senior, vindt het moeilijk om sommige kandidaten af te wijzen.

"Dat vind ik lastig hoor. Dan denk ik: potverdorie, iedereen heeft iets unieks. Kijk, achter de schermen maak ik altijd keuzes in mijn muziek, maar dan zijn ze veilig. Nu is het publiekelijk", vertelt Bauer in gesprek met De Telegraaf (€).

De zanger is bang dat hij misschien iemand naar huis stuurt over wie het publiek juist wel enthousiast over is. Toch denkt Bauer dat hij vooral naar zijn gevoel moet luisteren. "Als je de keuze maar voor jezelf kan waarborgen, dan denk ik dat je het goed doet."

De zanger maakte in het verleden al meerdere televisieprogramma's, maar die waren lichter van toon dan The Voice Senior.

"Ik ben nu eenmaal een vrolijke Frans, en heb al heel wat lachprogramma's gemaakt. Nu ga ik iets doen wat mensen niet van mij zijn gewend: ik moet keuzes maken, en daarbij mijn eerlijke mening proberen te geven. Helaas moet ik daarbij kandidaten laten gaan", aldus Bauer.