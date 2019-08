RTL heeft donderdag bekendgemaakt welke programma's de komende maanden te zien zijn op de verschillende zenders en de streamingdienst van de omroep, Videoland.

RTL 4

RTL Boulevard

Omdat Beau van Erven Dorens een nieuwe latenighttalkshow gaat presenteren, krijgt RTL Boulevard een nieuwe presentator: Eddy Zoëy. De televisiemaker, die in het verleden onder andere Take Me Out (RTL), Nu we zijn er toch zijn (BNN) en Expeditie Robinson (RTL) presenteerde, keert na ongeveer vijf jaar terug bij de televisiezender.

Five Days Inside

Ook de presentatie van Five Days Inside wordt door Van Erven Dorens overgedragen, in dit geval aan drie presentatrices: Natasja Froger, Caroline Tensen en Angela Groothuizen.

The Masked Singer

In Amerika verbreekt The Masked Singer alle records. Vanaf 27 september is het programma, waarin beroemdheden een nummer zingen terwijl ze onherkenbaar verkleed zijn, ook bij RTL 4 te zien. Gerard Joling, Carlo Boszhard, Loretta Schrijver en Buddy Vedder nemen plaats in de jury. Ruben Nicolai neemt de presentatie voor zijn rekening.

The Repair Shop

In het door Humberto Tan gepresenteerde The Repair Shop worden voorwerpen die beschadigd zijn, maar grote emotionele waarde voor de eigenaar hebben, weer gerepareerd. Het programma, oorspronkelijk een Brits format, is vanaf 2 september te zien.

Het Spijt Me

Caroline Tensen presenteert vanaf 4 september een vernieuwde versie van Het Spijt Me. Ze brengt mensen samen op neutraal terrein, waar ze hun ruzies of onenigheden kunnen uitspreken. Het bloemetje waar Tensen vroeger mee op pad ging, ontbreekt.

Dancing with the Stars

Na tien jaar maakt Dancing with the Stars zijn rentree met Chantal Janzen en Tijl Beckand als presentatoren. Vanaf 7 september zullen onder anderen Tooske Ragas, Bibian Mentel, Gijs Staverman en Keizer hun kunsten vertonen op de dansvloer.

Ver Van Huis

Vanaf 3 september is Angela Groothuizen te zien in Ver van Huis, waarin ze met vier probleemgezinnen naar de Verenigde Staten afreist om zich bij de Amish-gemeenschap te voegen. Onder begeleiding van een coach leren de families hier hoe ze als gezin een nieuwe start kunnen maken.

Je Kent Me Toch, Schat?

Het kersverse presentatieduo Robert ten Brink en Vivienne van den Assem test in Je Kent Me Toch, Schat? acht stellen. Hoe goed kennen zij elkaar? Het koppel dat de finale wint, mag voor de tweede keer op huwelijksreis. Het programma is vanaf 4 september te zien.

Goede Tijden, Slechte Tijden

GTST, dat al enige tijd met slechte kijkcijfers kampt, blijft op hetzelfde tijdstip te zien. Volgens programmadirecteur Peter van der Vorst blijft de serie een van de sterkste merken van RTL. Toch is hij van mening dat er wel iets moet gebeuren, "omdat de verhalen te complex en de acteurs te jong zijn". Volgens de directeur mag GTST weer wat gewoner en herkenbaarder worden en zijn de producenten druk bezig veranderingen door te voeren.





De cast van het dertigste seizoen van GTST. (Foto: RTL)

RTL 5

Jan Houdt Hoop - vanaf 30 oktober om 20.30 uur

Jan de Hoop gaat wat minder voor het RTL Ontbijtnieuws werken en krijgt er een kennisquiz op RTL 5 bij, waarin hij gaat kijken hoe de algemene kennis van de jeugd is.

Ranking the Stars

Paul de Leeuw presenteert wederom het succesvolle Ranking the Stars, dat hij meenam van zijn voormalige werkgever BNNVARA. Vanaf 4 september nemen onder anderen Roy Donders, Kjeld Nuis, Ryanne van Dorst, Patricia Paay en Anny Schilder plaats in het panel om elkaar te beoordelen op uiteenlopende onderwerpen.

Nienke Plas

Nienke Plas, bekend van haar persoonlijke vlogs, zal dit najaar met haar eigen realityshow op RTL 5 en Videoland te zien zijn. De show volgt de voorbereidingen voor haar bruiloft. De vlogger verloofde zich eind mei met haar vriend en manager Resley Stjeward.

Nienke Plas en haar verloofde Resley Stjeward. (Foto: Bruno Press)

Videoland

De 12 van Schouwendam

De 12 van Schouwendam is het vervolg op de spannende thrillerserie De 12 van Oldenheim. Wederom draait het verhaal om een nieuwe mysterieuze zaak die zich dit keer afspeelt in een nieuw dorp: Schouwendam. Onder anderen Gijs Naber, Carine Crutzen, Huub Stapel spelen weer hoofdrollen in de serie, die dit najaar in zijn geheel bij Videoland te zien is.

Four Weddings and a Funeral

De internationale tiendelige serie Four Weddings and a Funeral gooit op dit moment hoge ogen in de Verenigde Staten. De door actrice en tv-maker Mindy Kaling geschreven serie, een televisieadaptatie van de succesvolle gelijknamige film uit 1994, zal binnenkort op Videoland te zien zien.

Love Island

Donderdag werd bekend dat vlogger Monica Geuze het realityprogramma Love Island gaat presenteren. Het tweede seizoen van de serie, waarin deelnemers op zoek gaan naar ware liefde, verschijnt in september op de streamingdienst.